"Grande Fratello", litigio di gruppo in Tugurio: frecciatine e battibecchi tra le coppie

Il discorso poi vira su Mariavittoria e gli scontri avuti con Alfonso e Shaila. Il Tugurio qui esplode. Le coppie si attaccano a vicenda, dove i partner si difendono a vicenda o cercano di far capire le posizioni dei compagni. Gli scontri sono incrociati, le voci si accavallano. Alfonso e Mariavittoria si accusano l'un l'altro per le reciproche Nomination, per un'amicizia che sembra andata perduta. Tra la medica e Shaila, invece, la delusione proviene dalla ballerina. Per lei, Mariavittoria è davvero un'amica, ma dopo averla giudicata, accusata, è andata proprio da chi da mesi la scredita, si è fatta portare in spalla e non capisce perché la medica non capisca il proprio errore. Anche Chiara e Tommaso, così come Lorenzo, spiegano alla medica di aver fatto un errore, ma la concorrente smentisce, si difende. Poi lo stesso Javier, insieme ad Alfonso, fa notare a Mariavittoria che spesso è stata una bandiera, riportando discorsi da una parte all'altra.