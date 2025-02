Al "Grande Fratello" una nuova eliminata: chi lascerà la Casa?

Alfonso Signorini parte subito con il primo argomento scottante della serata: il caso Helena. La modella non è riuscita a guadagnarsi il posto in finale (privilegio toccato a Jessica) e ci è rimasta molto male. A "gioire" del suo malumore sono state quasi tutte le altre donne, prima tra tutte Chiara, Zeudi e Shaila. Secondo Zeudi è lei la prima a entrare in competizione con le altre donne ed è sempre pronto a screditare il prossimo per elevarsi. Cesara le consiglia di continuare a essere se stessa, mentre Beatrice la taccia di essere arrogante per il fatto di ritenersi in diritto di andare in finale.