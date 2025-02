Helena è molto critica con l'ex Miss Italia: "Ha commesso diversi errori e non riesce a prendersene la responsabilità". Poi la accusa di aver emulato la dinamica delle #Rosmello: "Zeudi non è stata sincera... è stata zero sensibile nei miei confronti, non mi ha mai difeso, non mi ha mai protetto, non ha dato valore alla donna che dice di stimare... Zeudi compete con le donne e non lo ammetterà mai, è falsa, è bugiarda e vuole dire a me che gioco...".