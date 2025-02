"Grande Fratello", Stefania Orlando lascia momentaneamente la Casa

Ciò che il conduttore ha sottolineato in puntata è che Stefania, dentro la Casa, non si senta una donna del tutto libera, a causa del pensiero di Simone, il suo ex marito, che continua a influenzarla.

“Simone per me è stato un marito, un amante, un padre e un figlio”, ha raccontato Stefania, esprimendo l'affetto che ancora prova per il suo ex compagno, nonostante la rottura.

“Ci siamo ritrovati pochi mesi fa come amici e ci siamo detti che vogliamo far parte l'uno della vita dell'altra”, ha detto per poi rivelare: “Dire ‘amico' mi fa strano, ma quello è Simone”.

Stefania si è anche rammaricata di averlo dato per scontato per molti mesi, poiché faticava a ritrovare un equilibrio dopo la prima esperienza al Grande Fratello. “Quando sono tornata a essere quella di sempre, è stato lui ad allontanarsi” ha raccontato.

Pur soffrendo per la sua scelta, Stefania l'ha accettata, condividendone il desiderio di felicità. Nonostante tutto, Simone resta una figura importante nella sua vita. Che sia lui la ragione per cui ha voluto lasciare la Casa?