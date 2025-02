"Grande Fratello", il racconto della trentaquattresima puntata

Shaila e Helena non si sono mai sopportate e la puntata inizia con uno scontro tra quelle che Alfonso Signorini definisce "le due regine della Casa". Nel corso della settimana Shaila ha composto una canzone rap contro Helena, un vero e proprio dissing. La modella reagisce ironica: "Si è impegnata" prima di precisare che la gelosia per Lorenzo e altre cose citate nel brano “non esistono“. Alfonso osserva di come la rivalità fra le due non si sia mai affievolita nel corso di questi quattro mesi. In particolare, si focalizza su un commento di Shaila: "Lei è 78", dice riferita alla modella brasiliana. La ballerina sostiene che sia un'espressione appartenente al mondo della danza, ma Alfonso non ne è così sicuro: decide di interpellare Enzo Paolo che spiega che il termine faccia parte della smorfia napoletana, e che rappresenta una "cattiva ragazza". Shaila nega, ma non sembra molto convincente.