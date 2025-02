Grande Fratello, white party per il compleanno di Mattia Fumagalli

Al Grande Fratello si festeggia il compleanno di Mattia Fumagalli. Un sabato sera speciale per i concorrenti che partecipano al party tra balli e musica anni Duemila. Il dress code è: tutti in bianco! "Per le vostre anime pure" scherza il ragazzo e insieme a Federico Chimirri crea il menù per la festa. I due, con l'aiuto diabolico di Jessica, creano un gioco molto divertente che faranno durante la festa.