"Grande Fratello", il racconto della trentatreesima puntata

Trentatreesima puntata di "Grande Fratello". Dieci concorrenti rischiano l’eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania? Continuano le sorprese per gli inquilini: Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale. Tra Mariavittoria e Tommaso sembra non essere passata la crisi, riusciranno a chiarirsi e trovare un punto d’incontro? Le scorie dell’eliminazione di Alfonso persistono in Casa. Chiara, nelle vesti di una “vendicatirce”, ha qualcosa da dire alla maggior parte degli inquilini.