Al "Grande Fratello" Stefania e Iago sono sempre più intimi. I due hanno una conversazione profonda, riflettendo sui cambiamenti nella vita della concorrente. Dopo la puntata la Orlando parla con il coinquilino dei suoi pensieri più intimi e del suo rapporto con l'ex marito: "So che c'è: qualsiasi cosa mi possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi” spiega la concorrente, rimarcando l'importanza che ha per lei questo traguardo.