"Grande Fratello", Lorenzo e Shaila: nuovi dubbi portano a una separazione

"Ho bisogno di sapere se mi vuoi bene e se mi sei amica, ho bisogno di sapere cosa ha detto, lei nega l'evidenza" chiede Lorenzo. Chiara specifica che Shaila è stata molto tranquilla, ha spiegato le sue ragioni sulla sua gelosia e sul fastidio provato, ma non nei confronti dell'amica. "Non mi sento colpevole, lei è una mia amica, lei non è gelosa, non la percepisco" afferma la ragazza, ma Lorenzo spiega: "Se fosse una vera amicizia non sorgerebbero queste cose".