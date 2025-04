Dopo il "Grande Fratello" scoppia l'amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia

Che ci fosse simpatia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia era evidente già nella Casa del "Grande Fratello". Da quando sono usciti dal reality di Canale 5, i due sono stati più volte avvistati insieme: in una di queste occasione c’era anche Stefania Orlando, che poi in risposta a un follower aveva rivelato di essere molto felice per i suoi ex coinquilini. Sebbene non ci siano state alcune dichiarazioni degli interessanti, su Instagram i due siano usciti allo scoperto. Prima l'ex Don Olmo de "Il Segreto" ha condiviso un video in cui si vedeva Loredana al sole su un'amaca. Successivamente la stessa location è stata ripresa dalla Lecciso che ha inquadrato Iago che si ribaltava sull'amaca.