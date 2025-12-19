"Grande Fratello", Anita Mazzotta vince l'edizione 2025

A ottobre, Anita aveva lasciato la Casa del "Grande Fratello" a causa di gravi motivi familiari legati alla salute della madre, la donna che l'aveva spinta a partecipare al reality.

Pochi giorni più tardi, Anita aveva deciso di rientrare in gioco, annunciando agli altri concorrenti quanto accaduto e i motivi che l'avevano spinta a varcare nuovamente la porta rossa: "Come avete saputo, mamma non c'è più. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni e vi ho fatto sapere così tardi quello che è successo". Quindi, aveva proseguito: "Ho richiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, tutti voi sapete che era una promessa. Era una volontà sua, mia".