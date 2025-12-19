"Grande Fratello", Anita Mazzotta vince l'edizione 2025

Dopo una puntata ricca di sorprese ed emozioni, la concorrente trionfa davanti a Giulia Soponariu
© Da video
Anita Mazzotta vince l'edizione 2025 del "Grande Fratello". Al termine di una puntata all'insegna di sorprese e momenti particolarmente toccanti, la concorrente ha avuto la meglio nell'ultimo testa a testa con Giulia Soponariu, aggiudicandosi così la vittoria finale.
Terzo posto per Jonas Pepe, che chiude davanti a Grazia Kendi e Omer Elomari.
"Ha scritto la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita". Sono queste le parole con cui Simona Ventura aveva accolto Anita all'interno della Casa. Classe 1999, ha origini pugliesi ma è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto. La madre svolgeva due lavori e faticava a dedicare tempo ai figli, così quando il nonno è venuto a mancare, Anita ha cercato di gestire la famiglia, superando con coraggio tanti momenti difficili. Lavora nello studio di piercing e tatuaggi della mamma e del compagno.
A ottobre, Anita aveva lasciato la Casa del "Grande Fratello" a causa di gravi motivi familiari legati alla salute della madre, la donna che l'aveva spinta a partecipare al reality.
Pochi giorni più tardi, Anita aveva deciso di rientrare in gioco, annunciando agli altri concorrenti quanto accaduto e i motivi che l'avevano spinta a varcare nuovamente la porta rossa: "Come avete saputo, mamma non c'è più. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni e vi ho fatto sapere così tardi quello che è successo". Quindi, aveva proseguito: "Ho richiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, tutti voi sapete che era una promessa. Era una volontà sua, mia".
Durante la convivenza nella Casa del "Grande Fratello", Anita si è legata a Jonas Pepe: il primo bacio era scattato a novembre, alimentando una complicità emersa giorno dopo giorno. I due giovani hanno dimostrato di saper gestire i successivi momenti di difficoltà emersi sotto le telecamere e adesso sembrano pronti a vivere la storia d'amore anche fuori dalla Casa.