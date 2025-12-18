"Grande Fratello", Omer riabbraccia la madre dopo un anno e mezzo di lontananza

La finale del "Grande Fratello" regala un momento particolarmente toccante per Omer Elomari, che dopo ben un anno e mezzo di lontananza ha potuto riabbracciare la madre Shirin. "Sono venuta qui per te. Mi sei mancato tanto", ha ripetuto più volte la donna, invitando il figlio a non allontanarsi più da lei.



Parole di fronte alle quale Omer trattiene a fatica l'emozione, consapevole del lungo viaggio che la madre ha intrapreso per raggiungerlo. "Dalla Turchia è riuscita a ottenere i documenti per venire in Italia, è stato difficilissimo. Ha preso un aereo per la prima volta nella sua vita ed è qui per lui", aveva raccontato Simona Ventura prima di lasciare il posto alle emozioni.