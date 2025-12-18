Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
ARRAVATA DALLA TURCHIA

"Grande Fratello", Omer riabbraccia la madre dopo un anno e mezzo di lontananza

"Mi sei mancato tanto", commenta Shirin, che per raggiungere l'Italia ha preso per la prima volta un aereo

18 Dic 2025 - 23:10
© Da video

© Da video

La finale del "Grande Fratello" regala un momento particolarmente toccante per Omer Elomari, che dopo ben un anno e mezzo di lontananza ha potuto riabbracciare la madre Shirin. "Sono venuta qui per te. Mi sei mancato tanto", ha ripetuto più volte la donna, invitando il figlio a non allontanarsi più da lei.

Parole di fronte alle quale Omer trattiene a fatica l'emozione, consapevole del lungo viaggio che la madre ha intrapreso per raggiungerlo. "Dalla Turchia è riuscita a ottenere i documenti per venire in Italia, è stato difficilissimo. Ha preso un aereo per la prima volta nella sua vita ed è qui per lui", aveva raccontato Simona Ventura prima di lasciare il posto alle emozioni.

Durante la sue esperienza nella Casa del "Grande Fratello", Omer ha raccontato la sua storia, a cominciare dalla guerra scoppiata nel suo paese quando aveva solo undici anni. Mentre il padre e il fratello erano lontani, ha cercato di mettere in salvo sua madre e le sorelle, sentendosi responsabile per la loro sicurezza. Emozioni e ricordi già emersi durante l'incontro a sorpresa con il fratello Mursit, che non vedeva da circa un anno.

Leggi anche

"Grande Fratello", Rasha e Omer tornano insieme: il bacio nella semifinale

"Grande Fratello": eliminato Domenico, Anita già sul podio

Ti potrebbe interessare

grande fratello