"Grande Fratello", Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli tornano nella Casa per i Superfinalisti

In attesa di scoprire il vincitore dell'edizione 2025 del "Grande Fratello", un uragano di emozioni travolge non solo i concorrenti ancora in gioco, ma anche i Panelisti. Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli hanno varcato la porta rossa per portare un messaggio di incoraggiamento ai tre Superfinalisti, Anita, Giulia e Jonas.



La prima a prendere parola è Cristina, vincitrice della primissima edizione del "Grande Fratello", che si rivolge a Giulia: "Non ti parlo come la Cristina di oggi, ma come quella di venticinque anni fa, entrata in questa Casa in modo un po' incosciente ma con tanti sogni. Non ero come te, mi sarebbe piaciuto avere la tua spensieratezza ed essere stata come sei stata tu". E aggiunge un aneddoto che le accomuna: "Anche io quando ho partecipato al "Grande Fratello" ero bionda, riccia. Chi lo sa, tu sei l'unica bionda della Casa e magari questa cosa ti porta fortuna".