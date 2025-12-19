Logo Tgcom24
LA SORPRESA

"Grande Fratello", per Anita un dono nel segno della madre: "Lei è la stella più luminosa"

Nel giardino della Casa, la concorrente riceve il supporto delle amiche e di Vincent, il compagno della madre

19 Dic 2025 - 00:30
© Da video

© Da video

"Voglio dedicare un momento speciale a una ragazza che se lo merita davvero. E non solo perché è la prima Superfinalista". Con queste parole, Simona Ventura annuncia la sorpresa riservata ad Anita Mazzotta durante l'ultima puntata del "Grande Fratello", in onda giovedì 18 dicembre. In attesa di conoscere il vincitore dell'edizione 2025, la concorrente è stata invitata a raggiungere il giardino della Casa per ricevere una "stella" dal cielo.

"In questi mesi hai spesso guardato in alto in cerca di un segnale di conforto, hai anche ricevuto tanti aerei dai tuoi sostenitori. Ma adesso dal cielo sta arrivando qualcos'altro", spiega la conduttrice del reality. "È la stella più luminosa del cielo ed è per te. Ha un significato speciale, unico, perché spesso quando pensi a mamma la immagini come una stella luminosissima".
"Lei è la più luminosa", le fa eco Anita, facendo riferimento alla madre scomparsa prematuramente a ottobre.

La concorrente riceve dunque il supporto delle amiche più care, Sofia, Nicole e Valentina, orgogliose del percorso visto nel reality e delle scelte che hanno portato Anita fino alla finalissima del "Grande Fratello".
Pochi istanti più tardi sopraggiunge in giardino anche Vincent, il compagno della madre, per un momento particolarmente emozionante. 

grande fratello