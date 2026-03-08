Paola Caruso: "Sarò una concorrente del Grande Fratello Vip"
La showgirl ospite a "Verissimo" ha annunciato ufficialmente che parteciperà alla nuova edizione del reality
© Da video
La showgirl Paola Caruso, ospite di "Verissimo" domenica 8 marzo, ha rivelato di essere una concorrente della nuova edizione del "Grande Fratello Vip". La Bonas di "Avanti un altro" si è mostrata molto emozionata per il suo ingresso nella casa che avverrà il 17 marzo.
"Ho la pelle d'oca adesso che l'hai detto - ha rivelato Paola Caruso a Silvia Toffanin - ho il pensiero di mio figlio Michele, so che mi mancherà da morire, è lui l'affetto più grande della mia vita, ma mi sono attrezzata con una foto che metterò sul comodino nella casa, non avendo telefono almeno potrò guardarlo".
"Potrò dimostrare chi sono alle persone, perché magari mi amano per alcuni aspetti ma non mi conoscono al 100 % ed è l'occasione di far vedere la vera Paola, voglio andare per quello e per Michele ovviamente", ha spiegato la showgirl.