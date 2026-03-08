Ditonellapiaga: "Ho un fidanzato che voglio proteggere"
La cantautrice, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, racconta a "Verissimo" l’amore per il compagno
© Da video
La cantante Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove si è posizionata al terzo posto con il brano Che fastidio!, si è raccontata nel salotto di "Verissimo".
Tra i temi affrontati, anche il rapporto con il fidanzato, un amore che vuole proteggere. "Stiamo insieme da quattro anni, quasi cinque, ci teniamo molto alla privacy", ha detto la cantante.
"Lui sostiene tutto quello che faccio, fa un altro lavoro - ha spiegato Ditonellapiaga - è una persona completamente esterna al mondo della musica, dell'arte in generale, anche se ha una passione per la musica".
"Lui è il mio più grande sostenitore e penso che, soprattutto per una donna, sia un tesoro trovare qualcuno che ti supporta e che non è geloso, lui non è geloso dei miei traguardi", ha aggiunto Ditonellapiaga.
"È al mio fianco da tutto questo tempo perché ci amiamo e anche durante il mio momento di crisi è stata la persona che mi ha supportato di più, mi ha aiutato molto a ritrovare me stessa nella mia musica non facendomi mai perdere la speranza in quello che facevo", ha concluso la cantante.