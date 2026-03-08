Ditonellapiaga: "Ho un fidanzato che voglio proteggere"

"Lui è il mio più grande sostenitore e penso che, soprattutto per una donna, sia un tesoro trovare qualcuno che ti supporta e che non è geloso, lui non è geloso dei miei traguardi", ha aggiunto Ditonellapiaga.

"È al mio fianco da tutto questo tempo perché ci amiamo e anche durante il mio momento di crisi è stata la persona che mi ha supportato di più, mi ha aiutato molto a ritrovare me stessa nella mia musica non facendomi mai perdere la speranza in quello che facevo", ha concluso la cantante.