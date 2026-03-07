Manuela Arcuri e la separazione dal marito: "Non me lo sarei mai immaginata"
A "Verissimo" l'attrice parla per la prima volta dell’addio da Giovanni Di Gianfrancesco: "Ci siamo dati troppo per scontati"
© Da video
A "Verissimo", Manuela Arcuri parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, al suo fianco dal 2010 e padre del loro figlio Mattia.
L’attrice, oggi 49enne, racconta con grande sincerità il momento difficile che ha attraversato. "È stato complicato, ma abbiamo preso questa decisione perché, purtroppo, nella vita le cose cambiano. Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia, per me era fondamentale", confida con evidente emozione.
Entrando nel merito delle ragioni che hanno portato alla separazione, Arcuri spiega che il rapporto si è lentamente trasformato: "Ci siamo allontanati come coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno. Ci siamo dati troppo per scontati".
L’attrice tiene a precisare che non ci sono state terze persone a minare il loro legame, ma piuttosto una distanza cresciuta nel tempo, quasi senza che se ne accorgessero. "Non ci siamo resi conto che il nostro matrimonio ci stava sfuggendo di mano. L’errore è stato non parlarne", confida. "Quando finalmente lo abbiamo fatto, era troppo tardi".
La decisione di separarsi, racconta, è arrivata per mettere fine a una situazione che non li rendeva più sereni: "Ci siamo lasciati per dare una conclusione dignitosa a un rapporto che stavamo trascinando. In casa eravamo diventati più amici che marito e moglie, concentrati sul ruolo di genitori ma non più sulla nostra relazione".