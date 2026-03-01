Romina Carrisi: "È finito l'amore con il padre di mio figlio"
A "Verissimo" la figlia di Al Bano e Romina Power racconta la fine della relazione con il padre di suo figlio Axel: "Un fallimento ma devo andare avanti"
© Da video
A "Verissimo" la figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, racconta della difficile fine della relazione con il padre di suo figlio Axel. "Non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Ci abbiamo provato per un anno a rimanere uniti per nostro figlio ma abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per prometterci amore eterno" ha raccontato a Silvia Toffanin.
"È un anno che i miei sentimenti sono cambiati, ho avuto tempo per trovare un'armonia come coppia ma non ci si può forzare ad amare qualcuno, è stato difficile ed è comunque un fallimento. Devo andare avanti soprattutto per Axel, è sbagliato rimanere in un rapporto dove non c'è amore, la voglia di svegliarsi insieme e proseguire la giornata con l'altra persona" ha proseguito Romina Carrisi.
E alla domanda della conduttrice su cosa in particolare mancasse nel loro rapporto, la figlia di Al Bano e Romina Power ha risposto: "Non c'era una base di rispetto. Continuo a piangere di notte quando Axel dorme, ho paura di quello che mi aspetterà dopo".