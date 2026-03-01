Romina Carrisi: "È finito l'amore con il padre di mio figlio"

"È un anno che i miei sentimenti sono cambiati, ho avuto tempo per trovare un'armonia come coppia ma non ci si può forzare ad amare qualcuno, è stato difficile ed è comunque un fallimento. Devo andare avanti soprattutto per Axel, è sbagliato rimanere in un rapporto dove non c'è amore, la voglia di svegliarsi insieme e proseguire la giornata con l'altra persona" ha proseguito Romina Carrisi.