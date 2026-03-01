Daniele Scardina: "Sto tornando a camminare"

"Settimana prossima sono tre anni dal mio malore. Sono stati anni duri, durissimi perché la ripresa è lentissima e vedo mio fratello e mia madre che combattono peggio di me. Mi preoccupo soprattutto per loro" ha detto l'ex pugile emozionato. "Prego tutti i giorni e non mollo mai. Dio è vita ma oggi la mia è una lotta diversa, è una lotta per la vita. Il mio prossimo obiettivo è tornare a camminare come dico sempre, un passo alla volta, e proseguire una riabilitazione all'estero a Santo Domingo".