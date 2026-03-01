Daniele Scardina: "Sto tornando a camminare"
A "Verissimo" l'ex pugile si racconta dopo tre anni dal suo malore: "Ripresa lenta, prego tutti i giorni"
© Da video
Ospite a "Verissimo" insieme al fratello, l'ex pugile Daniele Scardina racconta i progressi nella riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che il 28 febbraio 2023 lo ha portato ad affrontare un periodo di coma. "Mio fratello sempre con me" dice commosso a Silvia Toffanin.
"Settimana prossima sono tre anni dal mio malore. Sono stati anni duri, durissimi perché la ripresa è lentissima e vedo mio fratello e mia madre che combattono peggio di me. Mi preoccupo soprattutto per loro" ha detto l'ex pugile emozionato. "Prego tutti i giorni e non mollo mai. Dio è vita ma oggi la mia è una lotta diversa, è una lotta per la vita. Il mio prossimo obiettivo è tornare a camminare come dico sempre, un passo alla volta, e proseguire una riabilitazione all'estero a Santo Domingo".
"Dobbiamo staccare un po' e ampliarci, vedere nuove postazioni dove allenarci e continuare a combattere" ha proseguito il fratello dell'ex pugile. "Ogni giorno la nostra lotta è come se fosse appena iniziata" ha concluso Daniele Scardina.