Stefania Constantini e Amos Mosaner: "La nostra volontà è di giocare insieme, non ci odiamo"

"La chiave del nostro rapporto sportivo è questa: siamo stati selezionati nel 2021 per giocare insieme e ci siamo conosciuti proprio sul campo, fin da subito la nostra bravura è stata quella di trovare una dinamica vincente nonostante non ci conoscessimo. Poi abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme delle conquiste grandissime - ha raccontato Stefania Constantini - Negli ultimi anni abbiamo avuto anche l'occasione di conoscerci fuori dal ghiaccio ed è bello coltivare questo rapporto anche fuori. Approfitto oggi nel dire che non ci odiamo ma abbiamo un bellissimo rapporto" ha concluso.