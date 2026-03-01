Stefania Constantini e Amos Mosaner: "La nostra volontà è di giocare insieme, non ci odiamo"
A "Verissimo" i vincitori della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling: "Abbiamo un rapporto anche fuori dal ghiaccio"
© Da video
I due vincitori della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026, Stefania Constantini e Amos Mosaner, smentiscono le voci a "Verissimo" su una loro presunta lite. "Quando mi hanno chiesto che rapporto avessi con Stefania ho detto non siamo migliori amici ma questo non vuol dire che non c'è un'amicizia anzi tutt'altro" ha spiegato Amos Mosaner.
"Per quanto riguarda le prossime gare assieme, ci saranno i mondiali a fine aprile a Ginevra in Svizzera e il direttore tecnico farà le sue scelte ma la volontà di giocare insieme c'è. Spetterà a lui la decisione" ha poi proseguito Mosaner.
"La chiave del nostro rapporto sportivo è questa: siamo stati selezionati nel 2021 per giocare insieme e ci siamo conosciuti proprio sul campo, fin da subito la nostra bravura è stata quella di trovare una dinamica vincente nonostante non ci conoscessimo. Poi abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme delle conquiste grandissime - ha raccontato Stefania Constantini - Negli ultimi anni abbiamo avuto anche l'occasione di conoscerci fuori dal ghiaccio ed è bello coltivare questo rapporto anche fuori. Approfitto oggi nel dire che non ci odiamo ma abbiamo un bellissimo rapporto" ha concluso.