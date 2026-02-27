Stefania Constantini, chi è la regina del curling ospite di "Verissimo"

Stefania Constantini, uno dei simboli del successo italiano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sarà ospite a Verissimo durante l'appuntamento in onda domenica 1 marzo su Canale 5. In coppia con Amos Mosaner, con cui ha dimostrato una perfetta sintonia durante i Giochi, la 26enne si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling, diventando una vera e propria icona della disciplina sportiva. Un successo che è andato ben oltre il ghiaccio, come dimostra la sua pagina Instagram che oggi - complice il recente successo - vanta oltre 300.000 follower.



Nata a Pieve di Cadore (Belluno) nell'aprile 1999, Stefania Constantini cresce a Cortina d'Ampezzo e si cimenta in vari sport tra cui sci alpino, tennis e danza. A otto anni, il curling diventa amore a prima vista e da lì inizia un percorso che la porterà prima alla medaglia d'oro, con Amos Mosaner, nel doppio misto durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La stessa coppia bisserà il primo posto nei Campionati mondiali di curling del 2025 e verrà confermata per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Qui si è affermata come vera e propria icona, contribuendo alla curling-mania scoppiata in Italia, come dimostrano gli innumerevoli tentativi fai-da-te di riprodurre lo sport, utilizzando ad esempio delle pentole a pressione.



Ottenuto il diploma in ragioneria, Stefania Constantini ha dovuto conciliare lo sport che ama con il lavoro da commessa in un negozio di abbigliamento fino al 2021, quando è entrata a far parte delle Fiamme Oro in vista delle Olimpiadi di Pechino.

La giovane è legata da oltre dieci anni al giocatore di hockey Domenico Dalla Santa, ventisettenne originario di Pieve di Cadore.