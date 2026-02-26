Francesca Lollobrigida, dalla maternità ai due ori olimpici: la campionessa si racconta a "Verissimo"

Il bottino olimpico di Francesca Lollobrigida è di 4 medaglie: oltre ai due ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri a Milano Cortina 2026, la campionessa azzurra ha vinto anche un argento nei 3000 mentri alle Olimpiadi di Pechino 2022 e un bronzo mass start, sempre a Pechino 2022. Milano Cortina 2026 è stata la quarta Olimpiade per Lollobrigida, dopo Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Un percorso lungo e costruito nel tempo, culminato con i due ori davanti al pubblico di casa.