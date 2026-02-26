Francesca Lollobrigida, dalla maternità ai due ori olimpici: la campionessa si racconta a "Verissimo"
Reduce dal doppio oro olimpico ai Giochi di Milano Cortina 2026, domenica 28 febbraio la pattinatrice sarà ospite di Silvia Toffanin
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida © Afp
Francesca Lollobrigida è uno dei nomi simbolo dello sport italiano: pattinatrice di velocità su ghiaccio, atleta azzurra capace di riscrivere la storia ai Giochi di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato due ori olimpici nei 3000 e nei 5000 metri. Un'impresa arrivata al termine di una stagione complicata, segnata anche da un'importante infezione virale che l'aveva portata a pensare persino al ritiro. Domenica 28 febbraio sarà ospite di "Verissimo" dove si racconterà a Silvia Toffanin.
Francesca Lollobrigida, il figlio Tommaso e il ritorno alle gare
Nel 2023 Francesca Lollobrigida è diventata mamma per la prima volta del piccolo Tommaso. Il suo abbraccio dopo la prima medaglia d'oro a Milano è diventato il simbolo della sua rinascita. La maternità non ha fermato la sua carriera: dopo l'arrivo del figlio, è tornata alle competizioni e ha continuato a costruire il percorso che l’ha portata fino al trionfo olimpico.
Dalla malattia agli ori
Alla vigilia di Milano Cortina 2026, Lollobrigida non era la favorita per l'oro. E invece, proprio ai Giochi in casa, ha tirato fuori la sua miglior versione di sempre, diventando la prima azzurra a cantare l'inno italiano sul gradino più alto del podio. Il capolavoro, bissato poco dopo sui 5000 m dopo aver vinto sui 3000, è arrivato dopo una stagione "particolare": a gennaio 2026 aveva raccontato di aver affrontato una forte infezione virale, in un periodo chiave della preparazione, e di aver pensato anche al ritiro.
Quante medaglie olimpiche ha Francesca Lollobrigida?
Il bottino olimpico di Francesca Lollobrigida è di 4 medaglie: oltre ai due ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri a Milano Cortina 2026, la campionessa azzurra ha vinto anche un argento nei 3000 mentri alle Olimpiadi di Pechino 2022 e un bronzo mass start, sempre a Pechino 2022. Milano Cortina 2026 è stata la quarta Olimpiade per Lollobrigida, dopo Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Un percorso lungo e costruito nel tempo, culminato con i due ori davanti al pubblico di casa.
Dalle rotelle al ghiaccio: i 15 titoli e la "doppia vita" sportiva
Prima di diventare una colonna del pattinaggio di velocità su ghiaccio, Francesca Lollobrigida ha vinto 15 titoli nel pattinaggio a rotelle, poi il passaggio alla specialità del ghiaccio, dove ha continuato a crescere fino al podio olimpico. Inoltre, nella sua storia c’è già un primato che pesa: è stata la prima donna italiana a salire sul podio olimpico nella disciplina, aprendo una strada che oggi porta anche al titolo.