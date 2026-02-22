Achille Polonara: "Dopo il coma avevo paura di addormentarmi"

Oggi, a tre/quattro mesi dal trapianto di midollo osseo, Polonara guarda avanti con un cauto ottimismo. "Le cose stanno andando abbastanza bene", afferma, pur riconoscendo di aver avuto una piccola complicanza, un evento non raro in un percorso così complesso. "Con questa terapia sto migliorando, e ne sono davvero contento".