Davide Bonolis: "Sono arrivato a pesare più di cento chili"
Ospite a "Verissimo" con la fidanzata, il figlio d’arte si racconta per la prima volta a 360 gradi
© Da video
Dopo essere stato ospite insieme al padre, Davide Bonolis torna a "Verissimo" per raccontarsi in modo più profondo e personale. Accompagnato dalla fidanzata Martina Dotti, il giovane affronta diversi temi che hanno segnato la sua crescita: dal divorzio dei genitori al periodo in cui pesava oltre cento chili.
Quest'ultima confessione, forse la più intensa, arriva quando il ragazzo parla della scomparsa del nonno, una figura fondamentale nella sua vita e un punto di riferimento costante. "Ero molto legato a lui, mi è sempre stato vicino", racconta con emozione. "Mi ha aiutato tanto, cercava di spronarmi quando ero obeso e pesavo 104 chili".
Il ricordo della sua morte è ancora vivido e doloroso: "Se n’è andato all’improvviso. Otto ore prima era lì a guardarmi giocare, otto ore dopo non c’era più. È stato uno shock". Un evento che, come spiega Bonolis, ha rappresentato una vera svolta: "Da quel momento in me è scattato qualcosa".