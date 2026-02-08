Paolo Bonolis, il figlio Davide: "Bisogna trovare una compagna a papà"
Padre e figlio sono ospiti a "Verissimo" per parlare, tra le altre cose, del loro rapporto speciale
© Da video
Paolo Bonolis si racconta a "Verissimo" in un’intervista ricca di aneddoti e momenti familiari. Accanto a lui c’è il figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli, con cui il conduttore è stato legato dal 1997 e che ha sposato nel 2002.
Il giovane parla con spontaneità sia della sua vita sentimentale sia del rapporto con il padre. "Sono fidanzato", rivela, aggiungendo che il padre è un suocero fantastico. "Vuole bene alla mia ragazza, la tratta benissimo, quasi come fosse una figlia. Ora gli dobbiamo trovare una fidanzata, ma lui non ne vuole sapere".
Il conduttore, come spesso accade, risponde con ironia, smorzando la serietà del discorso. "Ora vado a Uomini e Donne", scherza, strappando una risata allo studio.
Nel corso dell’intervista, il presentatore si apre anche sul suo ruolo di padre e sul legame con i suoi cinque figli e i tre nipotini. "Tre vivono con me, mentre gli altri due sono negli Stati Uniti con i loro bambini", racconta. "Sono un papà normale: desidero che ognuno di loro segua ciò che gli piace davvero nella vita. I consigli li do, ma sempre con molta delicatezza".
Parlando più in generale della sua sfera affettiva, Bonolis sottolinea quanto sia circondato dall’amore della sua famiglia. "Con cinque figli e tre nipotini, ne ho addosso tantissimo", afferma con un sorriso, lasciando trasparire tutto il calore che prova per loro.