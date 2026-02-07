Matteo Paolillo e l’amore: "Da quasi due anni sto vivendo una bellissima storia"
L’attore e cantante campano parla a "Verissimo" del proprio privato: "Sono molto innamorato"
© Da video
Matteo Paolillo ha il cuore occupato. A rivelarlo è lo stesso attore, 30 anni, durante la sua intervista a "Verissimo", dove si lascia andare a un raro momento di confidenza sulla sua vita sentimentale.
"Sono molto innamorato e molto felice", racconta con un sorriso, spiegando che la relazione che sta vivendo dura ormai da quasi due anni e rappresenta per lui un punto fermo importante.
Paolillo, da sempre molto riservato, aggiunge qualche dettaglio in più senza però oltrepassare i confini della privacy a cui tiene particolarmente.
"Ci siamo conosciuti all’estero. Stiamo bene", afferma, sottolineando come preferisca proteggere ciò che riguarda la sua sfera personale. "Mi piace mantenere alcune cose solo per me, ma quando si tratta di qualcosa di bello è giusto anche condividerlo almeno un po'".
Parlando invece del rapporto con il gossip, l’attore mostra un atteggiamento disteso e quasi divertito. "Mi fa sorridere", confessa. "Molte cose non sono vere, vengono inventate, altre sì. Però, se a qualcuno interessa sapere qualcosa della mia vita, sono contento per loro".