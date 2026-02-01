Samira Lui: “Luigi è l’uomo della mia vita con cui costruire una famiglia”

La showgirl Samira Lui domenica 1 febbraio si è raccontata a "Verissimo" dall'infanzia con i nonni e con la mamma Doretta al successo ottenuto con "La ruota della fortuna" al fianco di Gerry Scotti fino al rapporto con il fidanzato Luigi con cui sogna di costruire una famiglia.

"Sto vivendo un bel periodo - ha detto Samira - mi sento amata, voluta bene soprattutto dai bambini piccoli che solitamente guardano i cartoni animati invece rimangono attaccati al televisore e io davvero non me lo spiego, c'è un grande amore da parte loro, poi sono anime pure i bambini e forse questa è la più grande soddisfazione".

"Quando ero bambina sognavo di lavorare su un palcoscenico e far divertire e intrattenere le persone - ha aggiunto - quando arrivi a fare un lavoro che ti permette di farlo, tu non prendi in considerazione la conseguenza ovvero le persone che ti riconoscono, che ti salutano, sono tutti molto carini, soprattutto le donne e non è scontato".