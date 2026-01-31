Valeria Graci ha un nuovo amore: "Io e Antonio siamo una coppia da quasi tre anni"
La comica, attrice e conduttrice parla a "Verissimo" del compagno, arrivato dopo una difficile separazione
© Da video
Valeria Graci ha ritrovato l’amore. La comica, attrice e conduttrice racconta a "Verissimo" di essere tornata a provare sentimenti dopo la separazione complessa dal suo ex marito, padre di suo figlio Pierluigi.
"La vita riesce a sorprenderti proprio quando smetti di aspettartelo. Quando pensi che nulla possa più emozionarti, accadono incontri speciali. Con Antonio è stato tutto immediato, un momento davvero magico. Sono molto felice", confida la 45enne.
Inoltre, parlando del suo compagno, aggiunge: "È stato un vero colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti per pura casualità. Stiamo insieme da quasi tre anni. Antonio ha un lavoro semplice, lontano dal mondo dello spettacolo".
Riflettendo sulla separazione dall’ex marito, Graci spiega: "Lascio che la giustizia faccia il suo corso. Oggi i rapporti sono cambiati, il tempo aiuta a guarire, anche se qualche ferita resta. Ma quelle cicatrici ti rendono più forte".
In passato, la comica aveva raccontato di aver subito violenza psicologica. Oggi, guardando indietro, afferma: "A distanza di anni riesco perfino a dire grazie. Senza quei momenti difficili non sarei la persona che sono ora. Alcune battaglie le ho vinte, altre le sto ancora affrontando, ma tutto questo mi ha resa una donna consapevole, che non permetterà più a nessuno di metterle i piedi in testa".