Valeria Graci ha un nuovo amore: "Io e Antonio siamo una coppia da quasi tre anni"

In passato, la comica aveva raccontato di aver subito violenza psicologica. Oggi, guardando indietro, afferma: "A distanza di anni riesco perfino a dire grazie. Senza quei momenti difficili non sarei la persona che sono ora. Alcune battaglie le ho vinte, altre le sto ancora affrontando, ma tutto questo mi ha resa una donna consapevole, che non permetterà più a nessuno di metterle i piedi in testa".