Claudia Pandolfi: “Cerco di litigare pochissimo con Marco”
L’attrice racconta a “Verissimo” il legame con il produttore cinematografico De Angelis: “È una persona molto diversa da me, però è un rapporto bello”
"Cerco di litigare pochissimo con Marco perché non mi piace il conflitto, preferisco essere chiara da subito, raccontandomi, rivelandomi per quella che sono, un po' come dire viaggio con il libretto di istruzioni accanto", con queste parole l'attrice Claudia Pandolfi, al cinema con il film "2 cuori 2 capanne", racconta a Verissimo la relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis padre del suo secondogenito.
"Io e Marco stiamo insieme da quasi tredici anni - ha aggiunto l'attrice - però è un rapporto molto bello, proprio perché è vivo, è dinamico, io non ho mai voluto che diventasse stantio, che diventasse scontato", ha spiegato l'attrice.
Alla domanda di Silvia Toffanin su cosa rende così speciale il rapporto, l'attrice ha risposto: "Accorgersi di quelli che sono i tuoi bisogni e rispettarli profondamente ma essere in ascolto dell'altra persona, le relazioni sono veramente un incastro molto complesso, ci vuole molta alchimia tra le persone, cambiamo negli anni, noi ci trasformiamo, non rimaniamo mai gli stessi, quindi aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo diventati è anche una cosa molto utile perché sono sicura che non sono la stessa persona di dieci anni fa".