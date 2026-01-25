Claudia Pandolfi: “Cerco di litigare pochissimo con Marco”

Alla domanda di Silvia Toffanin su cosa rende così speciale il rapporto, l'attrice ha risposto: "Accorgersi di quelli che sono i tuoi bisogni e rispettarli profondamente ma essere in ascolto dell'altra persona, le relazioni sono veramente un incastro molto complesso, ci vuole molta alchimia tra le persone, cambiamo negli anni, noi ci trasformiamo, non rimaniamo mai gli stessi, quindi aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo diventati è anche una cosa molto utile perché sono sicura che non sono la stessa persona di dieci anni fa".