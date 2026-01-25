Anna Safroncik: "Mio padre è tornato dall'Ucraina, ma..."

Nel corso dell'intervista Anna Safroncik spiega la difficile situazione che tanti suoi connazionali stanno attraversando nel quarto inverno di conflitto. "La situazione è veramente pesante, le persone vivono ormai dentro casa con temperature di 12 gradi e cercano di scaldarsi insieme nei condomini", racconta l'attrice. Che sul padre aggiunge: "Ogni giorno mi ringrazia perché dice che a casa mia riesce a riposare". Poi ammette di avergli chiesto più volte di non tornare nel Paese, almeno fino a quando non sarà siglata una tregua. "Vuole stare a casa sua e sostenere i suoi allievi di canto, fino a quando sarà qui in Italia però me lo tengo stretto", confida.