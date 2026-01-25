Anna Safroncik: "Mio padre è tornato dall'Ucraina, ma..."
L’attrice, ospite a "Verissimo" insieme a Gabriel Garko, racconta il suo desiderio: "Continuo a chiedergli di rimanere in Italia ma non vuole"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Anna Safroncik ha raccontato il legame speciale con il papà Eugenio e di come affrontano la distanza tra l'Italia e l'Ucraina, giunta al quarto anno di guerra con la Russia. "Abbiamo passato Natale e Capodanno insieme, è venuta a casa mia con sua moglie. Ma tornerà in Ucraina", spiega l'attrice nata a Kiev ma in Italia dall'età di 12 anni.
"La situazione in Ucraina peggiora, i bombardamenti aumentano soprattutto quando ci sono difficoltà climatiche", sottolinea l'artista protagonista insieme a Gabriel Garko, ospite in studio, della nuova serie tv di Canale 5 "Colpa dei sensi". "I russi hanno distrutto la centrale elettrica proprio nei giorni in cui è passato un ciclone", aggiunge.
Nel corso dell'intervista Anna Safroncik spiega la difficile situazione che tanti suoi connazionali stanno attraversando nel quarto inverno di conflitto. "La situazione è veramente pesante, le persone vivono ormai dentro casa con temperature di 12 gradi e cercano di scaldarsi insieme nei condomini", racconta l'attrice. Che sul padre aggiunge: "Ogni giorno mi ringrazia perché dice che a casa mia riesce a riposare". Poi ammette di avergli chiesto più volte di non tornare nel Paese, almeno fino a quando non sarà siglata una tregua. "Vuole stare a casa sua e sostenere i suoi allievi di canto, fino a quando sarà qui in Italia però me lo tengo stretto", confida.