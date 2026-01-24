Killian Nielsen e la dipendenza dall'alcol: "Non sentivo mia mamma Brigitte e sprofondavo"

Killian Nielsen ripercorre il tentativo di incontrare la madre Brigitte nella sua casa di Marbella, in Spagna. "Ho scoperto da una storia dove abitava e quando sono arrivato lì è uscito suo marito che non mi ha fatto nemmeno entrare in giardino", spiega. E sull'ultimo incontro casuale a un evento pubblico a Milano aggiunge: "Quando è arrivata la macchina ho urlato a squarciagola il suo nome ma lei non si è girata e ha tirato dritto". Nonostante il dolore per un legame mai chiarito, lancia un appello: "L'amo e mi manca tantissimo, non capisco perché fa così".