Killian Nielsen e la dipendenza dall'alcol: "Non sentivo mia mamma Brigitte e sprofondavo"
A "Verissimo" il figlio dell'attrice racconta il loro ultimo incontro: "Ho urlato a squarciagola il suo nome ma ha tirato dritto"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Killian Nielsen ha raccontato il rapporto complicato con la madre, l'attrice danese Brigitte Nielsen. "Quando avevo 16 anni lei viveva negli Stati Uniti e sono dovuto crescere in fretta. Sono arrivato a non avere quasi più niente, indossavo scarpe bucate e mangiavo pane e cipolla", dice.
L'uomo, oggi 36enne, parla dei vari tentativi andati a vuoto di riconciliarsi con la madre che lo hanno spinto a buttarsi su alcol e droghe. "Per cinque anni ho provato a contattare mia mamma e lei forse è rimasta toccata da questa cosa perché ha avuto lo stesso problema. Non ci sentivamo e sprofondavo", spiega Nielsen che poi racconta come l'incontro con l'attuale fidanzata Laura lo abbia aiutato a intraprendere un percorso di cura.
Killian Nielsen ripercorre il tentativo di incontrare la madre Brigitte nella sua casa di Marbella, in Spagna. "Ho scoperto da una storia dove abitava e quando sono arrivato lì è uscito suo marito che non mi ha fatto nemmeno entrare in giardino", spiega. E sull'ultimo incontro casuale a un evento pubblico a Milano aggiunge: "Quando è arrivata la macchina ho urlato a squarciagola il suo nome ma lei non si è girata e ha tirato dritto". Nonostante il dolore per un legame mai chiarito, lancia un appello: "L'amo e mi manca tantissimo, non capisco perché fa così".