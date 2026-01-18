Clizia Incorvaia sull'ex marito Francesco Sarcina: "Mi bruciò più di 60 paia di scarpe dopo dei litigi"

A "Verissimo" l'influencer: "Non denunciai per proteggere Nina"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Clizia Incorvaia parla del rapporto con il suo ex marito Francesco Sarcina dopo il proscioglimento dalle accuse che le ha rivolto e racconta della loro turbolenta storia d'amore. "Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre. Ho sempre protetto mia figlia Nina, l'ho sempre preservata. Ma questa accusa aveva gettato un alone su di me come genitore", dice l'influencer riguardo la denuncia avuta dall'ex marito per aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore con lo scopo "di trarne un profitto economico".
"Il nostro è stato un amore tossico e non un amore sano. Per tanto tempo ho pensato di dovermi accontentare. Ci sono state cose molto pesanti che ho sotterrato. Una volta per un litigio mi bruciò più di 60 paia di scarpe e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, fu complicato - racconta l'influencer - Non denunciai per proteggere Nina. Quando è venuto meno il rispetto della mia persona, ho capito che dovevo prendere le distanze".
E alla domanda di Silvia Toffanin se ci siano state anche violenze fisiche, Clizia Incorvaia preferisce non rispondere: "Voglio continuare a preservare Nina. Ci sono delle cose che è meglio omettere". L’influencer ha poi aggiunto: "A marzo saremo di nuovo in udienza, verranno ristabilite delle cose sulla gestione di nostra figlia affinché non ricada tutto su un solo genitore. Oggi provvedo io alla sua scuola privata e anche ai weekend che passa con il papà", afferma Clizia Incorvaia che rivela: "Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano. Ebbi questa emorragia perché ero troppo sotto stress".