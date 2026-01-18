Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi festeggiano il loro compleanno a "Verissimo"

"Anche cinque anni fa eravamo qui da te" dice Iva Zanicchi ricordando una battuta che fece sulla pelle ben idratata della cantante lirica. Poi chiede: "Hai un uomo che ti corteggia? Sai fare l'amore fa tanto bene. Io faccio sogni erotici". “Ah ma quello anche io, sempre, ormai tutte le sere. Sai però che succede nella vita, che quando una ha sessualizzato troppo poi non ha più voglia" risponde con ironia il soprano. "Allora ci hai dato un bel po'", è la replica ironica di Iva Zanicchi. "Ho già dato, ma ho anche ricevuto" conclude Katia Ricciarelli.