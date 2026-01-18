Logo Tgcom24
Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi festeggiano il loro compleanno a "Verissimo"

Nel salotto di Silvia Toffanin le due dive della musica che compiono gli anni nello stesso giorno parlano del sesso dopo gli 80 anni

18 Gen 2026 - 20:05
© Da video

© Da video

Iva Zanicchi fa una sorpresa a Katia Ricciarelli per il suo compleanno nel salotto di "Verissimo". Le due dive della musica, che compiono gli anni lo stesso giorno, Katia Ricciarelli 80 anni mentre Iva Zanicchi 86, si raccontano: "Siamo uguali come carattere, due capricorno, tremende".

"Anche cinque anni fa eravamo qui da te" dice Iva Zanicchi ricordando una battuta che fece sulla pelle ben idratata della cantante lirica. Poi chiede: "Hai un uomo che ti corteggia? Sai fare l'amore fa tanto bene. Io faccio sogni erotici". “Ah ma quello anche io, sempre, ormai tutte le sere. Sai però che succede nella vita, che quando una ha sessualizzato troppo poi non ha più voglia" risponde con ironia il soprano. "Allora ci hai dato un bel po'", è la replica ironica di Iva Zanicchi. "Ho già dato, ma ho anche ricevuto" conclude Katia Ricciarelli.

