Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Oggi sarebbero 40 anni di matrimonio"

A "Verissimo" la cantante lirica parla della sua grande storia d'amore con il conduttore: "A volte faccio fatica a non pensarlo più qui con noi"
© Da video
"Oggi sarebbero stati 40 anni di matrimonio" ha detto Katia Ricciarelli ricordando Pippo Baudo nel salotto di "Verissimo" e mostrando l'anello che il conduttore gli regalò. "Noi ci sposati il giorno del mio compleanno quarant'anni fa. A volte faccio fatica a non pensarlo più qui con noi. Una grande mancanza" prosegue la cantante lirica.
"Dopo la rabbia che ho avuto l'ultima volta qui da te - dice in confidenza a Silvia Toffanin - ti posso dire che non porto rancore, io dimentico tutto, mia madre mi chiamava infatti cerino da piccola. Mi accendevo subito ma mi spegnevo anche. Quello che posso dirti è che avrei voluto sapere alcune cose prima senza doverle sapere da altri" prosegue ricordando le sue dichiarazioni dopo la morte di Pippo Baudo nel salotto di Canale 5.
"Ogni tanto sento Alex, ci telefoniamo. Con l'altro pezzo della famiglia di Pippo invece non c'è nessun rapporto, anche dopo la sua morte. Deve essere così si vede" conclude Katia Ricciarelli.