Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Oggi sarebbero 40 anni di matrimonio"

"Oggi sarebbero stati 40 anni di matrimonio" ha detto Katia Ricciarelli ricordando Pippo Baudo nel salotto di "Verissimo" e mostrando l'anello che il conduttore gli regalò. "Noi ci sposati il giorno del mio compleanno quarant'anni fa. A volte faccio fatica a non pensarlo più qui con noi. Una grande mancanza" prosegue la cantante lirica.