Katia Ricciarelli contro la segretaria di Pippo Baudo: "L’ha isolato dal mondo"

La cantante lirica parla a "Verissimo" della scomparsa dell’ex marito: "Saperlo vivo mi dava sicurezza, non perdonerò mai chi l'ha lasciato morire da solo"
© Da video
A "Verissimo" Katia Ricciarelli torna a parlare dell’ex marito Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, e punta il dito contro Dina Minna, la sua storica segretaria.
"Non mi ha informata della sua morte, l'ho saputo da certi messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul telefono", afferma il soprano, 79 anni. "Visto che lui era in ospedale da un mese e che non stava bene, lei avrebbe dovuto avvisarmi e avrebbe anche dovuto dirmi che era morto. Era giusto che lo sapessi subito".
Ricciarelli racconta poi la difficoltà di mantenere i rapporti con Baudo negli ultimi anni: "Tutti i tentativi di mettermi in contatto con lui erano filtrati, era impossibile". Una situazione che, secondo lei, avrebbe contribuito a renderlo sempre più solo: "È stato isolato e lo dicono tutti, tra cui suo figlio".
Il rammarico più grande riguarda, però, gli ultimi giorni di vita del conduttore: "Mi dispiace che lui se ne sia andato praticamente da solo. Se avessi saputo prima del peggioramento delle sue condizioni di salute sarei andata da lui e sarei rimasta giorno e notte con lui. Questo non lo perdonerò mai".
