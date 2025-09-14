Katia Ricciarelli contro la segretaria di Pippo Baudo: "L’ha isolato dal mondo"

"Non mi ha informata della sua morte, l'ho saputo da certi messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul telefono", afferma il soprano, 79 anni. "Visto che lui era in ospedale da un mese e che non stava bene, lei avrebbe dovuto avvisarmi e avrebbe anche dovuto dirmi che era morto. Era giusto che lo sapessi subito".