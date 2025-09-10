Pippo Baudo, alla storica collaboratrice Dina Minna quasi la stessa eredità dei figli

L'addio a Pippo Baudo, le immagini dei funerali a Militello
Martedì, a Bracciano (Roma), nello studio del notaio Renato Carraffa, si è aperto il testamento di Pippo Baudo. Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che ad avere quasi la stessa fetta di eredità dei figli del simbolo della tv italiana è stata la storica collaboratrice Dina Minna. "Ho perso un padre. Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più", aveva detto la donna durante la camera ardente a Roma.
I due figli di Baudo, Alessandro e Tiziana, si sono presentati dal notaio proprio con Minna e con i due avvocati del conduttore. A questi ultimi, "potrebbe essere stata fatta una donazione, vista la loro partecipazione all'apertura del testamento", aggiunge Il Messaggero.
Sempre stando al quotidiano, la cifra esatta dell'eredità di Baudo non è nota, ma dovrebbe superare i 10 milioni di euro, considerando contratti televisivi, diritti d'immagine e guadagni derivanti dalle campagne pubblicitarie. Nell'eredità sono inoltre comprese le varie proprietà di Baudo.
