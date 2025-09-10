Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Al suo fianco per quasi 36 anni

Pippo Baudo, alla storica collaboratrice Dina Minna quasi la stessa eredità dei figli

Martedì, a Bracciano (Roma), si è aperto il testamento del conduttore

10 Set 2025 - 08:53
Dina Minna © Ansa

Dina Minna © Ansa

Martedì, a Bracciano (Roma), nello studio del notaio Renato Carraffa, si è aperto il testamento di Pippo Baudo. Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che ad avere quasi la stessa fetta di eredità dei figli del simbolo della tv italiana è stata la storica collaboratrice Dina Minna. "Ho perso un padre. Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più", aveva detto la donna durante la camera ardente a Roma. 

I due figli di Baudo, Alessandro e Tiziana, si sono presentati dal notaio proprio con Minna e con i due avvocati del conduttore. A questi ultimi, "potrebbe essere stata fatta una donazione, vista la loro partecipazione all'apertura del testamento", aggiunge Il Messaggero

L'addio a Pippo Baudo, le immagini dei funerali a Militello

1 di 34
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

L'eredità

 Sempre stando al quotidiano, la cifra esatta dell'eredità di Baudo non è nota, ma dovrebbe superare i 10 milioni di euro, considerando contratti televisivi, diritti d'immagine e guadagni derivanti dalle campagne pubblicitarie. Nell'eredità sono inoltre comprese le varie proprietà di Baudo.

Ti potrebbe interessare

pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema