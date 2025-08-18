Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
il saluto del pubblico

Addio a Pippo Baudo, al Teatro delle Vittorie di Roma la camera ardente

I funerali del presentatore tv, morto sabato sera all'età di 89 anni, si terranno mercoledì nella sua amata Militello (Catania)

18 Ago 2025 - 09:23
1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Il feretro di Pippo Baudo è arrivato al Teatro delle Vittorie, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Il pubblico potrà salutare il presentatore tv, morto sabato sera all'età di 89 anni, oggi fino alle 20 e domani dalle 9 alle 12. I funerali si terranno mercoledì nella sua amata Militello (Catania), nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Leggi anche

Morte Pippo Baudo, la malattia e gli ultimi giorni: "Colpito da un indebolimento neurologico alle gambe"

"L'ho inventato io...!": da Lorella Cuccarini a Giorgia e Laura Pausini, i talenti scoperti da Pippo Baudo

1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Il feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato sera all'età di 89 anni, è arrivato al Teatro delle Vittorie, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente che aprirà alle 10 per l'ultimo saluto da parte del pubblico. La Rai ha scelto uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista. La camera ardente sarà aperta dalle 10 fino alle 20 e dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto. La salma poi verrà trasferita in Sicilia, dove mercoledì 20 agosto alle ore 16 si terranno i funerali, a Militello Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Ti potrebbe interessare

pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema