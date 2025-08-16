"L'ho inventato io...!": da Lorella Cuccarini a Giorgia e Laura Pausini, i talenti scoperti da Pippo Baudo

Pippo Baudo, volto storico e inconfondibile della televisione italiana che si è spento a Roma a 89 anni, è stato molto più di un semplice conduttore: è stato un talent scout precursore, autentico faro per intere generazioni di artisti. La sua carriera ha incrociato le strade di molti volti illustri, spesso al loro primo passo sotto i riflettori. Al punto che grazie a imitatori e comici che ne hanno fatto la parodia (Gianfranco D'Angelo in "Drive In"), è diventato celebre il tormentone a lui associato: "L'ho inventato io!!".