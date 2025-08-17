Pippo Baudo, i funerali mercoledì 20 agosto nella sua Militello

L'ultimo saluto avverrà nella sua Sicilia. Lo storico conduttore tv si è spento a 89 anni il 16 agosto nel Campus Biomedico di Roma
© ansa
Si terranno mercoledì 20 agosto, al Santuario Madonna della Stella, a Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, scomparso sabato 16 agosto all'età di 89 anni. Lo ha annunciato Giovanni Burtone, sindaco di Militello, paese di origine dello storico conduttore. "Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo, in questo momento c'è tanta sofferenza", ha aggiunto, proclamando per mercoledì il lutto cittadino.
Pippo Baudo è stato il simbolo della tv italiana, ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da "Canzonissima" a "Domenica in". La notizia della sua morte è stata appresa da fonti vicine alla famiglia, ed è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. Si è spento serenamente in ospedale, al Campus Biomedico di Roma, circondato dagli affetti delle persone più care.
Proprio qui, nella stessa struttura in cui il presentatore ha trascorso gli ultimi giorni di vita, è stata allestita la camera ardente aperta domenica 17 agosto, ma con l'ingresso riservato a familiari e amici. Una camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita lunedì 18 agosto a Roma, prima del suo trasferimento in Sicilia.
Commenti (0)