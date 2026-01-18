Katia Ricciarelli compie 80 anni, una vita tra lirica, palcoscenici e popolarità

Ottant'anni e una carriera che ha attraversato mezzo secolo di musica, teatro e televisione. Katia Ricciarelli festeggia un traguardo importante, portando con sé una storia fatta di talento, successi internazionali, cadute dolorose e una straordinaria capacità di reinventarsi. L'ex moglie di Pippo Baudo: Ricciarelli è una delle voci che hanno segnato la lirica italiana.