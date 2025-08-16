Katia Ricciarelli: "Sono sconvolta per Baudo, attorno a lui persone sbagliate"

Le foto del matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli
La cantante, sposata con il presentatore dal 1986 al 2007, lo ha ricordato con affetto
"Sono sconvolta, per me è molto importante questa cosa, non sono più una bambina, quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di lui mi sembra proprio… Basta…". Molto commossa, l'ex moglie di Pippo Baudo, scomparso a Roma all'età di 89 anni, Katia Ricciarelli, lo ha ricordato così parlando a Rainews24, affermando di starsi sentendo "molto sola" e dicendo che in molti "avrebbero dovuto rispettarlo di più, non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all'oscuro di tante cose, adesso che è morto invece..."
Baudo "è stato il più grande di tutti - ha aggiunto la Ricciarelli, che è stata sposata con il presentatore dal 1986 al 2007 -. Negli ultimi anni non siamo stati in contatto, ma non è importante, quando ci siamo rivisti all'Arena di Verona ci siamo abbracciati e non c'era bisogno di parlare, era come se ci fossimo incontrati il giorno prima", perché "anche con un amico non occorre vedersi tutti i giorni. La prova è questa".
Alla domanda su quale fosse il personaggio televisivo o musicale a cui Baudo era più legato tra quelli da lui "creati", "non credo ce ne fosse uno in particolare - ha risposto -, ne ha fatti talmente tanti che si sentiva il fautore della carriera di tutti. Una bella cosa, era una persona sempre disponibile nei confronti dei giovani. Era un grande uomo, lo sappiamo tutti. Mi dispiace tantissimo".
