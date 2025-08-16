Pippo Baudo e Sanremo, una storia d'amore lunga tredici festival

Sempre al '95 risale un altro aneddoto finito negli annali del festival. Il 23 febbraio all'Ariston era atteso Elton John: la star britannica partì in aereo da Londra e atterrò a Nizza, ma l'accordo economico non era ancora chiuso. Di lì una serie febbrile di telefonate, ma l'intesa non venne raggiunta. Superpippo non fece una piega. Sulle note di Crocodile Rock, Falchi e Koll portarono in scena una mega torta e il re dei conduttori spiegò: "Questa bella torta ha venticinque candeline per festeggiare i venticinque anni di carriera, le nozze d'argento, di questo grande artista. Siccome noi la festa gliela avevamo già organizzata, in onore suo e della sua arte, siamo più gentlemen di un gentleman inglese!". E augurandogli lunga vita artistica, ma anche puntualità, soffiò sulle candeline con le due partner.