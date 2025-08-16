Addio a Pippo Baudo, Meloni: "Ha accompagnato intere generazioni" | Tajani: "Un gigante della televisione"

Anche il mondo della politica ricorda il presentatore morto all'età di 89 anni
© Ansa
"Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto". È il ricordo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"A 89 anni si è spento Pippo Baudo, gigante della televisione. È entrato nelle case di tutti gli italiani, ha raccontato attraverso lo schermo la società italiana dagli anni '60 al nuovo millennio. Un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari". Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani.
