Pippo Baudo: gli amori, i figli e la famiglia del re della TV italiana

Pippo Baudo, icona della televisione italiana morto a 89 anni, ha segnato la storia dello spettacolo con il suo talento e carisma, ma la sua vita privata, fatta di amori intensi, matrimoni e una famiglia allargata, ha spesso catturato l’attenzione del pubblico. Dietro il conduttore impeccabile si nasconde un uomo che ha vissuto relazioni significative, momenti di gioia e scelte difficili, sempre mantenendo una certa discrezione.