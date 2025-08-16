Pippo Baudo: gli amori, i figli e la famiglia del re della TV italiana

Dal matrimonio con Angela Lippi a quello, sotto i riflettori, con Katia Ricciarelli, passando dalle relazioni amorose e dai figli
Pippo Baudo, icona della televisione italiana morto a 89 anni, ha segnato la storia dello spettacolo con il suo talento e carisma, ma la sua vita privata, fatta di amori intensi, matrimoni e una famiglia allargata, ha spesso catturato l’attenzione del pubblico. Dietro il conduttore impeccabile si nasconde un uomo che ha vissuto relazioni significative, momenti di gioia e scelte difficili, sempre mantenendo una certa discrezione.
Nel 1970, Pippo Baudo sposa Angela Lippi, una donna che lo ha accompagnato in un periodo cruciale della sua carriera. Da questa unione nasce Tiziana, che ha reso Baudo nonno di due gemelli, Nicholas e Nicole, nati nel 2010. La coppia si separa dopo cinque anni, ma il legame con la figlia rimane saldo.
Prima del matrimonio con Angela Lippi, Baudo vive una relazione con Mirella Adinolfi, da cui nel 1962 nasce Alessandro. La storia, però, è complessa: all’epoca, la Adinolfi è sposata con Tullio Formosa, dirigente Rai, e Alessandro cresce credendo che Formosa sia suo padre. Solo nel 1996, dopo una vicenda legale, Baudo riconosce ufficialmente il figlio, costruendo con lui un rapporto profondo. Alessandro, a sua volta, rende Baudo nonno di Sean, nato nel 1990, e bisnonno nel 2010.
Il capitolo più celebre della vita sentimentale di Pippo Baudo è il matrimonio con Katia Ricciarelli, soprano di fama mondiale. Le nozze, celebrate il 18 gennaio 1986, danno vita a una delle coppie più ammirate dello spettacolo italiano. La loro relazione, sotto i riflettori per anni, è intensa ma non priva di difficoltà. Una gravidanza interrotta all’inizio del loro legame, decisa di comune accordo, e i tentativi di procreazione assistita segnano momenti dolorosi. La coppia si separa nel 2004, arrivando al divorzio nel 2007, ma mantiene un rapporto di rispetto e affetto.
Oltre ai matrimoni, Baudo ha vissuto altre relazioni significative, come quella di sette anni con l’attrice e cantante Alida Chelli, scomparsa nel 2012, e un breve flirt con l’attrice Adriana Russo. Nonostante la notorietà, Baudo ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dal gossip, proteggendo i suoi affetti dal clamore mediatico.
