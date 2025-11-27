Pippo Baudo, giallo sull’eredità da 10 milioni: nessuno degli eredi ha ancora accettato

La morte di Baudo ha riacceso anche vecchie tensioni personali. L'ex moglie Katia Ricciarelli, con la quale il conduttore aveva condiviso diversi anni di matrimonio, aveva criticato l'ambiente che lo circondava negli ultimi tempi. "Non aveva attorno a lui le persone giuste", aveva dichiarato, puntando il dito contro chi – a suo dire – lo avrebbe tenuto all'oscuro di alcune situazioni, con un riferimento diretto alla storica segretaria Dina Minna. Quest'ultima, attraverso una diffida formale, aveva replicato sostenendo che Baudo "alla fine non voleva più neanche vederla". Lo scontro a distanza era proseguito dopo l'apertura del testamento, quando la Ricciarelli aveva valutato ingiusta la quota andata a Dina Minna. Le parole avevano acceso un breve scambio mediatico che, tuttavia, si è presto esaurito, lasciando spazio alla gestione della successione e alle valutazioni legali.