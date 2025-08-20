L'abbraccio di Militello a Pippo Baudo: in migliaia ai funerali | L'omelia: "Coraggioso contro la mafia" | Le foto

Presente ai funerali anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha detto prima di entrare in chiesa: "La prima volta che ho sentito parlare di Pippo Baudo avevo nove anni e abitavo in Sicilia. Mio cugino Mario, che organizzava la festa della Matricola a Paternò, parlando con mio fratello Vincenzo, disse 'Dobbiamo invitare a presentare uno spettacolo quel Pippo Baudo, te lo ricordi, è un presentatore che farà strada'. Io avevo nove anni, poi il suo nome lo hanno imparato tutti gli italiani". Il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, ha sottolineato come Pippo fosse un "faticatore" innovativo, un maestro che ha dato con eleganza qualcosa al paese, un contributo senza strumentalizzazioni, è stato l'Enrico Mattei della Rai per il suo impegno e capacità culturale. Senza divismo e sempre con schiena dritta".