Pippo Baudo e quel pensiero confessato a Heather Parisi: "Vorrei rinascere farfalla"

"Che cosa ti spaventa Pippo?'', chiede ancora Heather Parisi a Baudo: ''Questo mondo di oggi, siamo in una guerra continua, il fatto che l'uomo non rispetti più l'uomo. C'è una litigiosità, c'è un'economia mondiale che è ricchissima e non può non pensare a quelli che non hanno, questi mondi quando se ne accorgeranno diventeranno cattivi contro chi gli ha negato la gioia di vivere, poi ci meravigliamo di questa aggressività, ma per forza noi li abbiamo tenuti in cattività, come se tenessi un animale chiuso in gabbia è chiaro che quando esce...''.