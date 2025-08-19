Addio a Pippo Baudo, Militello si prepara per il funerale | Tutto esaurito nei b&b

Trenitalia, in accordo con la Regione siciliana che è committente del servizio, potenzierà l'offerta con bus
Militello (Catania), il paese natale di Pippo Baudo, si prepara per i funerali del presentatore tv, che si terranno mercoledì alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Saranno in tanti a rendere omaggio a Baudo, tanto che nei b&b risulta tutto esaurito già da lunedì mattina. Per l'occasione, Trenitalia (gruppo FS), in accordo con la Regione siciliana che è committente del servizio, potenzierà l'offerta con bus nelle stazioni di Catania centrale, Militello e Gela.
"È probabile che verranno tanti amici di Pippo, volti noti del mondo dello spettacolo, ma al momento conferme non ne abbiamo", spiega il sindaco Giovanni Burtone, come riporta la Repubblica. Ma non sono attesi solo vip, anche "gente semplice, la gente che amava Pippo Baudo", aggiunge il primo cittadino.
Lunedì pomeriggio, sempre stando a la Repubblica, alla prefettura di Catania c'è stato un vertice "per stabilire i dettagli della macchina organizzativa dei funerali". Martedì mattina, invece, "si terrà un tavolo tecnico in questura. Intanto, si stanno completando i sopralluoghi in paese, per l'individuazione delle aree di parcheggio e dei percorsi. Poi, il questore Giuseppe Bellassai emanerà un'ordinanza".
In chiesa ci sarà spazio per 300 persone, mentre in piazza, dove ci sarà un maxischermo per seguire le esequie, ci staranno in 2mila. "Ci saranno due corridoi, uno per entrare, uno per uscire. Saranno creati dei varchi-filtro", fa sapere il Comune.
