Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
maxischermo in piazza

Addio a Pippo Baudo, Militello si prepara per il funerale | Tutto esaurito nei b&b

Trenitalia, in accordo con la Regione siciliana che è committente del servizio, potenzierà l'offerta con bus

19 Ago 2025 - 09:47
PIPPO BAUDO E LO SPORT SRV © Da video

PIPPO BAUDO E LO SPORT SRV © Da video

Militello (Catania), il paese natale di Pippo Baudo, si prepara per i funerali del presentatore tv, che si terranno mercoledì alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Saranno in tanti a rendere omaggio a Baudo, tanto che nei b&b risulta tutto esaurito già da lunedì mattina. Per l'occasione, Trenitalia (gruppo FS), in accordo con la Regione siciliana che è committente del servizio, potenzierà l'offerta con bus nelle stazioni di Catania centrale, Militello e Gela. 

"È probabile che verranno tanti amici di Pippo, volti noti del mondo dello spettacolo, ma al momento conferme non ne abbiamo", spiega il sindaco Giovanni Burtone, come riporta la Repubblica. Ma non sono attesi solo vip, anche "gente semplice, la gente che amava Pippo Baudo", aggiunge il primo cittadino. 

Leggi anche

Pippo Baudo e la storica gag con Massimo Troisi: "Tu piaci alle donne, come te lo spieghi?"

Pippo Baudo, il commento di Massimo Lopez

L'organizzazione

 Lunedì pomeriggio, sempre stando a la Repubblica, alla prefettura di Catania c'è stato un vertice "per stabilire i dettagli della macchina organizzativa dei funerali". Martedì mattina, invece, "si terrà un tavolo tecnico in questura. Intanto, si stanno completando i sopralluoghi in paese, per l'individuazione delle aree di parcheggio e dei percorsi. Poi, il questore Giuseppe Bellassai emanerà un'ordinanza".  

In chiesa ci sarà spazio per 300 persone, mentre in piazza, dove ci sarà un maxischermo per seguire le esequie, ci staranno in 2mila. "Ci saranno due corridoi, uno per entrare, uno per uscire. Saranno creati dei varchi-filtro", fa sapere il Comune. 

Ti potrebbe interessare

pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema