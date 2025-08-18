Pippo Baudo, il commento di Massimo Lopez: "Nell'ultimo incontro ho avuto la sensazione di una persona molto sola"

Quindi, ha proseguito: "Noi eravamo lì e lui ci raccontava cose della televisione di allora. Non ha mai detto una cosa negativa nei confronti della televisione di oggi, non ha mai parlato male di qualcuno, perché come è stato ripetuto più volte è stata una persona estremamente gentile, un vero signore. Tutto questo manca, avremmo bisogno di quel tipo di gentilezza, quel modo di porsi e anche di raccontare lo spettacolo".



Infine ha aggiunto: "Era sulla sedia a rotelle ma era estremamente presente, al 100%. Ha continuato a dirci e insegnarci delle cose parlando. Però ho avuto la sensazione di una persona che fosse molto sola. Infatti ci eravamo detti di rivederci e negli ultimi due mesi avevo provato più volte a telefonare, ma non c'erano risposte. Però neanche lì ho pensato che stesse male, non lo so, forse non volevo immaginarlo così".