Pippo Baudo, l'omaggio di Simona Ventura e Lino Banfi: "Un uomo che non è mai sceso a compromessi"

"Perché non intitolano a lui il teatro delle vittorie?", propone l'attore nella clip in onda a "Zona Bianca"
Continuano a susseguirsi ricordi e aneddoti legati alla figura pubblica e privata di Pippo Baudo, scomparso a Roma all'età di 89 anni. Tra le tante personalità intervenute durante la puntata speciale di "Zona Bianca" dedicata al celebre conduttore, sono intervenuti anche Simona Ventura e Lino Banfi, con l'attore che propone di titolare a Pippo Baudo il Teatro delle Vittorie. Proprio qui, lunedì 18 agosto alle ore 10 verrà aperta la camera ardente per rendere omaggio all'icona della televisione italiana.
"Era una persona generosissima e non smetteva mai di darti consigli. Gliene ho chiesti tantissimi - esordisce Simona Ventura, ricordando il casting con cui iniziò la sua collaborazione con Pippo Baudo a Domenica In nel 1991 -. Facemmo questo anno molto divertente in cui capii molte cose di lui, per esempio che adorava la sintesi".
Mentre per descrivere Pippo Baudo lontano dalle telecamere, aggiunge: "Era un uomo con i suoi momenti e con le sue fragilità. Non è mai sceso a compromessi, non ha mai seguito l'onda e quello che doveva dire lo diceva anche pagandone le conseguenze. Molte volte è caduto e molte volte ha ricominciato da capo, ma non poteva non essere così. Non è mai voluto essere diverso da se stesso".
Parole di immensa stima arrivano anche da Lino Banfi, il quale nella clip proposta a "Zona Bianca" commenta: "Era autorevole, ma non autoritario. Aveva questo vocione ma era buonissimo, altruista al massimo. Lui era contento quando l'ospite o l'amico faceva bella figura". Infine, l'attore lancia un'iniziativa: "Quando non c'è più una persona importante poi gli dedicano una via, un viale o una piazza. Perché non fanno un teatro grande, come può essere il Teatro delle Vittorie, che si chiama Teatro Pippo Baudo? Forse è una stupidata di Banfi, però io la butto lì e vediamo come la prendono".
