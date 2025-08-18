Pippo Baudo, l'omaggio di Simona Ventura e Lino Banfi: "Un uomo che non è mai sceso a compromessi"

Mentre per descrivere Pippo Baudo lontano dalle telecamere, aggiunge: "Era un uomo con i suoi momenti e con le sue fragilità. Non è mai sceso a compromessi, non ha mai seguito l'onda e quello che doveva dire lo diceva anche pagandone le conseguenze. Molte volte è caduto e molte volte ha ricominciato da capo, ma non poteva non essere così. Non è mai voluto essere diverso da se stesso".